Politico: США хотят, чтобы Украина приняла стандарты НАТО

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США считают, что Украина должна принято стандарты НАТО вне зависимости от того, что Киев еще далек от вступления в альянс. Такие данные приводит издание Politico, ссылаясь на документ «Комплексная стратегия страны», часть которого ранее была засекреченной.
«Хотя военный альянс НАТО не близок к разрешению Украине вступить, американская стратегия часто говорит о желании заставить украинских военных принять стандарты НАТО», - говорится в статье.
Таким образом, Вашингтон считает, что украинское Минобороны должно организовать корпусы, состоящие из профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров, также как это происходит в НАТО. Также под стандарты НАТО должны подогнать формат и содержание украинских военнослужащих.
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