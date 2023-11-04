Politico: США потребовали от Израиля объяснений за удар по лагерю беженцев

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Соединенные Штаты потребовали от Израиля объяснений после атаки на лагерь беженцев в Джабалии, пишет Politico со ссылкой на источник в американском правительстве.
«Администрация Байдена попросила Израиль предоставить подробные разъяснения относительно мотивов и процесса, который привел к последней атаке на лагерь беженцев в Джабалии на севере сектора Газа», - заявил источник.Также США призвали Израиль принять все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Однако, как отмечает Politico, Израиль кажется несколько независимым в этом вопросе, продолжая свои действия в соответствии с собственной позицией.
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