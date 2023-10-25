Politico: Трения в сенате США угрожают запросу Байдена о помощи Киеву и Израилю

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Запрос американского президента Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Израилю и Украине из-за трений в Республиканской партии может быть отклонён сенатом.
«Запрос президента Джо Байдена на выделение $106 млрд на национальную безопасность находится в сложном положении», — пишет Politico.
По информации издания, относительно такого запроса Байдена пессимистично настроены даже сторонники поддержки Украины и Израиля из Республиканской партии
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