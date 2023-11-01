Politico: Украина умоляет США об увеличении поддержки

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih
Киев умоляет Запад продолжить поставки вооружения и техники, пишет обозреватель издания Politico Лара Селигман. Эксперт отмечает, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке военная помощь Украине может снизиться до минимальных объёмов.
«В конце прошлой недели делегация украинских чиновников, военнослужащих и советников посетила американскую столицу, чтобы поделиться последним списком пожеланий Киева <...> Президент Владимир Зеленский недавно активизировал свои призывы о помощи», — написала Селигман.Ранее «Радио 1» писало о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе неизменность американской поддержки Киева. Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитету Украины, а также готовность Соединённых Штатов оказывать Киеву необходимую поддержку, в том числе — и военную.
Читайте также:
Блинкен пообещал Кулебе, что США продолжат помогать Украине
Артем Путинцев