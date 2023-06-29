Politico: В Вашингтоне не нашли необходимости в разговоре Путина и Байдена

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На фоне событий в России 24 июня, Вашингтон не увидел необходимости в разговоре Путина и Байдена
Американское издание Politico написало, что в Вашингтоне не увидели необходимости в разговоре Владимира Путина и Джо Байдена после событий в России 24 июня.
Отмечается, что Вашингтон все же связывался с Москвой по дипканалу, однако, необходимости в переговорах между российским и американским лидерами, также как и другими высокопоставленными чиновниками, в США не видят.
Американская администрация также заявляла, что военный мятеж Евгения Пригожина – это внутреннее дело России.
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Отмечается, что Вашингтон все же связывался с Москвой по дипканалу, однако, необходимости в переговорах между российским и американским лидерами, также как и другими высокопоставленными чиновниками, в США не видят.
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Евгения Парфентьева