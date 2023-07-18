Politico: Запад может склонить Украину к переговорам с Россией

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Обозреватель Politico Джейми Деттмер считает, что руководства западных стран могут склонить президента Украины Владимира Зеленского к проведению мирных переговоров с Россией из-за его постоянных требований вооружения и помощи.
По его словам, Зеленский не понимает, что население Западной и Южной Европы переживают за повышение стоимости жизни. Таким образом, несоответствие между риторикой и действиями европейских политиков пугает украинских чиновников тем, что Запад может попытаться склонить Украину к проведению мирных переговоров с Россией.
При этом обозреватель Джордж Пэрри заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выглядел изнеможенным на саммите НАТО, что говорит о его тяжелом состоянии и о трудностях ВСУ.
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«А поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в конце концов решит, что победа на полных условиях Киева невозможна», — заключил Деттмер.
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Элина Позднякова