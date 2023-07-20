Politico: Запад смещает акценты поддержки Украины в сторону ремонта уже поставленной техники

Фото: istockphoto/Artem Kniaz
Союзники Украины будут уделять больше внимания поставленной Западом техники. Такое заявление заместителя шефа Пентагона Уильяма Лапланта процитировало американское издание Politico.
Обозреватель Politico Пол Маклири написал, что стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи техники к ее ремонту. Киев накопил внушительный арсенал военной техники, которая остро нуждается в ремонте, особенно на фоне тяжелого контрнаступления, отметил журналист.
Читайте также:
Эстония собирается закупить боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро
Путин оценил ущерб от западного вооружения в зоне СВО
Министр обороны Великобритании: Украина недостаточно благодарна Западу за оружие
Александр Бойцов