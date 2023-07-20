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Politico: Запад смещает акценты поддержки Украины в сторону ремонта уже поставленной техники

20 июля 2023, 10:00

Фото: istockphoto/Artem Kniaz

Союзники Украины будут уделять больше внимания поставленной Западом техники. Такое заявление заместителя шефа Пентагона Уильяма Лапланта процитировало американское издание Politico.

По словам высокопоставленного чиновника министерства обороны США, союзники создают ремонтные предприятия в Европе, переводят руководства и инструкции. Как отмечает издание, поддержание техники и оборудования стоимостью в миллиарды долларов является основной задачей группы из 22 стран, которую возглавляют США, Польша и Великобритания, передает РИА Новости.

Обозреватель Politico Пол Маклири написал, что стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи техники к ее ремонту. Киев накопил внушительный арсенал военной техники, которая остро нуждается в ремонте, особенно на фоне тяжелого контрнаступления, отметил журналист.

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#техника
#украина
#ремонт
#стратегия
#запад
#союзники
#вооружение
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Филиппо назвал безумием требование Зеленского о новых поставках техники
20 июля 2023, 10:38

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием требование украинского лидера Владимира Зеленского о новых поставках западной техники, на своей странице в Twitter.
«Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?», - прокомментировал ситуацию Филиппо.  

Ранее Филиппо заявил, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину после провала контрнаступления ВСУ. По мнению политика, провал украинского наступления можно констатировать уже сейчас. Именно поэтому Филиппо призвал стороны конфликта к мирным переговорам.  

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#Филиппо
#Франция
#Зеленский
#Западная техника
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Минобороны Белоруссии: Продолжаются совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер»
20 июля 2023, 10:27

РИА Новости/Иван Родионов

Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
В ведомстве рассказали, что на протяжении недели военнослужащие белорусских подразделений сил специальных операций совместно с представителями компании отработают некоторые учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский». Ранее Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» разработали дорожную карту передачи опыта.

По информации белорусского военного ведомства, бойцы «Вагнера» уже принимали участие в подготовке военнослужащих подразделений войск Территориальной обороны Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Представители ЧВК выступили инструкторами по ряду воинских дисциплин и поделились своим опытом и реальными боевыми навыками.

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#белоруссия
#вагнер
#тренировки
#бойцы
#опыт
#оборона
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В Подмосковье пресекли нелегальный сброс 100 кубометров мусора
20 июля 2023, 10:18

Фото: ГУСТ МО

Эко-рейды с проверками перевозчиков отходов строительства прошли в двух городских округах Подмосковья – Дзержинском и Дмитровском. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
Проверки перевозчиков проводят сотрудники ГУСТ, Минэкологии и МВД. Цель – не допустить образования на территории региона несанкционированных свалок.  
«Проверили 27 единиц техники и выявили пять водителей, у которых не было необходимых для транспортировки строительных отходов документов. Таким образом был пресечён нелегальный сброс мусора объёмом 100 кубометров. Транспортные средства задержаны и помещены на штрафстоянку», – рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
В отношении перевозчиков составлены протоколы по административным правонарушениям. 
 
Министр уточнила, что нарушение требований по охране окружающей среды при обращении с отходами грозит штрафом от 40 до 70 тыс рублей для физических лиц и от 60 до 200 тыс рублей – для юридических. Оформить перевозку строительных отходов можно онлайн на региональном портале госуслуг.

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#ГУСТ МО
#отходы
#строительство
#инспекции
#Дзержинский
#Дмитров
#Московская область
#Подмосковье
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Белый дом опасается, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море
20 июля 2023, 09:38

Фото: iStock/NickolayV

В белом доме выразили опасения, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, а вину за это возложить на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж, передает CNN.
К такому выводу в США пришли, потому что РФ дополнительно заминировала подходы к украинским морским портам.
 
«Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину», - объяснил Ходж
 
Напомним, 19 июля Минобороны России заявило, что с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также добавили, что страны флага таких судов, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.

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#Черное Море
#Белый дом
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Австралия объявила о введении санкций в отношении российских и белорусских граждан и организаций
20 июля 2023, 09:18

Фото: istockphoto/AlexLMX

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объявила о введении новых санкций в отношении 35 российских организаций, а также 10 граждан России и Белоруссии. По словам политика, они включены в этот список из-за прямой или косвенной поддержки вторжения на Украину.
Как заявила глава австралийского МИД, в новый санкционный список внесены компании, которые поставляют современные технологии, электронику и оборудование для Вооруженных Сил России, а также организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов, передает ТАСС. Она также отметила, что санкции затрагивают предприятия, имеющие важное эконмическое и стратегическое значение для России.

С марта 2014 года австралийские власти уже более 25 раз объявляли о введении антироссийских ограничений. За это время в санкционные списки Канберры попали более 1,1 тысяч граждан России и более 300 российских предприятий. Торговые отношения с РФ полностью прекращены, активы лиц, попавших в черный список, заморожены, а национальным организациям запрещено сотрудничать с компаниями, попавшими под санкции.

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#австралия
#санкции
#Россия
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#ограничения
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Неизвестный пытался сжечь здание военкомата в Бердске Новосибирской области
20 июля 2023, 08:56

Фото: istockphoto/Animaflora

В Бердске Новосибирской области неизвестный мужчина пытался сжечь здание местного военного комиссариата. Инцидент произошел вечером в среду, 19 июля.
Поджигатель принес с собой канистру горючей жидкости желтого цвета и облил ею двери и стену здания военкомата, а затем поджег ее. Увидев, что внутри дома находятся люди, мужчина убежал, бросив канистру, передает телеграм-канал SHOT. Очевидцы заметили, что на вид ему около 50 лет, одет мужчина был в камуфляжную форму. Кроме военкомата, в подожженном здании также размещается прокуратура.

Площадь возгорания составила около 0,5 квадратного метра. Пламя потухло само собой через несколько минут. Пострадавших в результате инцидента нет. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений». Записи с камер видеонаблюдения изучают правоохранители.

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#бердск
#новосибирская область
#поджог
#военкомат
#канистра
#камуфляж
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Аксенов: В Крыму после атаки украинского беспилотника погибла девочка
20 июля 2023, 06:34

Фото: iStock/izzzy71

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он заверил, что ее семье будет оказана вся необходимая помощь.
Также в результате атаки беспилотника ВСУ было повреждено четыре административных здания. На месте работают все профильные службы, заверил Сергей Аксенов.

Накануне глава Крыма рассказал о попытке массированной атаки ВСУ на полуостров с помощью 28 беспилотников, успешно отбитой российскими вооруженными силами. В итоге девять беспилотников были сбиты, а 19 — посажены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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#Крым
#ВСУ
#беспилотники
#гибель детей
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Аналитик Джатрас: Украинцы — расходный материал для США
20 июля 2023, 05:22

Фото: iStock/Waldemarus

Западные страны, и прежде всего Соединенные Штаты считают население Украины расходным материалом в своём противостоянии с Россией. Об этом заявил американский аналитик Джеймс Джатрас в эфире передачи Redacted News.
По его словам, Вашингтону совершенно не интересна судьба украинцев, он просто использует их как разменную монету в своем противостоянии с РФ.

Его поддержал и ведущий программы, Клейтон Моррис, заявивший, что Белый дом ищет новые способы развязать мировую войну. «Украину просто используют, чтобы спровоцировать Россию», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

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#США
#Украина
#аналитики
#Россия
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Украина создаст временный морской маршрут для транспортировки зерна
20 июля 2023, 03:34

Фото: iStock/3DFOX

Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна после выхода России из зерновой сделки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо первого замминистра развития инфраструктуры Украины Василия Шкуракова в адрес международной морской организации ООН.
Новые маршруты взамен расположенных в северо-западной части черноморской акватории, Шкураков предлагает открыть вблизи портов, входящих в коридор, который ведет в территориальные воды Румынии. 

Кроме того, украинский чиновник отметил, что Киевом уже создан механизм «гарантий компенсации ущерба» тем компаниям и судам, которые остались работать в портах Украины после того, как черноморская зерновая инициатива (а таково официальное название зерновой сделки) была прекращена 18 июля

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что власти Украины рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией.

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#США
#Украина
#аналитики
#Россия
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