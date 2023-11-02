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После всех бед, которые устроило американское правительство, включая войну с Россией, необходимо быть абсолютно аморальным человеком, чтобы поддерживать США, написал американский политик и правозащитник Аджаму Барака на своей странице в X.
«После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают «коллективный Запад», - прокомментировал ситуацию Барака.
Правозащитник неоднократно критиковал Евросоюз и США за проводимую ими политику. Ранее он заявил, что правительству Соединенных Штатов «плевать на народ Украины», а развязанная на территории их страны война имеет лишь одну цель - побороться с Россией в контексте геополитических амбиций.
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Евгения Парфентьева