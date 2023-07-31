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Президент Украины Владимир Зеленский намеренно провоцирует начало третьей мировой войны атаками на территории России. Об этом написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо
«Разве он не "обещал" странам Запада, которые месяцами передавали ему такое количество оружия, "никогда" не применять его на российской земле? Иначе это третья мировая война! Очевидно, он этого хочет!», — написал Филиппо.Шестой президент Украины уже не раз обещал не применять поставляемое на Украину западное оружие для атак по российской территории, но всякий раз нарушал свои обещания.
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