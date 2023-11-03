Политик Филиппо: Зеленскому пора перестать рассчитывать на помощь НАТО

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Украинское контрнаступление, о провале которого недавно публично заявил главком ВСУ Валерий Залужный, было заранее обречено на неудачу. Поэтому сейчас Киеву следует сосредоточить усилия на достижении мирного урегулирования конфликта.
Он также подчеркнул, что президенту Зеленскому пора перестать рассчитывать на помощь НАТО. Даже западные СМИ отмечают, что главному союзнику Украины США становится все труднее поддерживать ее на фоне внутренних политических противоречий и обострения палестино-израильского конфликта. Другие страны Запада также начинают уставать от Украины, которая рискует остаться вовсе без поддержки союзников. Тогда она обречена, считает политик.
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