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Декларация по итогам саммита G20 говорит о провале антироссийских инициатив G7. Об этом в своём Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.
Он отметил, что мировым державам, входящим в G20 уже «откровенно надоели» попытки Запада навязать своё мнение, а также свести все мировые проблемы к Украине.
Косачёв напомнил, что по итогам прошлогоднего саммита, Россия не получила поддержки от лидеров «Большой двадцатки» за свои действия на Украине. В этому году наблюдается ровно противоположная ситуация.
Также, по его словам, лидеры G20 выразили желание рассматривать экономические вопросы, а не геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.
Политик подчеркнул, что вступление в «двадцатку» Африканского союза ещё более усложнит попытки Запада навязывать исключительно свои темы.
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Косачёв напомнил, что по итогам прошлогоднего саммита, Россия не получила поддержки от лидеров «Большой двадцатки» за свои действия на Украине. В этому году наблюдается ровно противоположная ситуация.
Политик подчеркнул, что вступление в «двадцатку» Африканского союза ещё более усложнит попытки Запада навязывать исключительно свои темы.
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Анастасия Чинкова