Политик Царёв заявил о хорошем самочувствии

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Политик Олег Царёв прокомментировал совершённое на него в Ялте покушение и отметил, что сейчас чувствует себя лучше.
«Отдельное спасибо за то, что приехали. Благодаря вам, я смог сегодня первый раз выйти на улицу. Получил телефон, почитал новости, сообщения. Тысячи неотвеченных сообщений, звонков», — сказал в беседе с RT Царёв.
При этом, он заявил, что не имеет права раскрывать подробности следствия по этому делу, и добавил, что камерыв офисе очень помогли.
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