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Американский политик Джеффри Янг написал в своем Twitter, что роспуск НАТО и вывод американского контингента из Европы стал бы лучшим исходом для Украины
«Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, – это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», – отметил Янг, известный в США тем, что неоднократно (и безуспешно) баллотировался на пост губернатора штата Кентукки.Эти слова стали ответом на реплику представителя Белого дома США Джона Кирби о том, что в Европе находится более 80 тысяч американских военных из-за изменения ситуации в области безопасности на континенте.
Несколько дней назад кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший назвал решение президента США Джо Байдена о мобилизации части резервистов и отправке их в Европу «подготовкой к наземной войне с Россией».
Напомним, что в ходе прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вильнюсе страны-участницы Североатлантического альянса согласились развернуть 300 тысяч дополнительных бойцов на восточном фланге, дабы обеспечить безопасность в Европе. При этом численность американского военного контингента в Старом Свете уже сейчас составляет 100 тысяч человек.
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