Политобозреватель Перла: «Никакой стратегии у американцев нет»

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Политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение о том, что все действия Вашингтона на мировой арене в последнее время, включая и конфликт на Ближнем Востоке, говорят об отсутствии у США адекватной политической стратегии.
«Никакой стратегии у американцев нет. Есть только тактические решения, единственная цель которых — получение большинства голосов (или хотя бы приличного результата, который позволит подтасовать итоги выборов) осенью 2024 года. Это горизонт планирования американской политики», —заявил в беседе с «Царьградом» Перла.
По его мнению, все действия Штатов во вне направлены именно на то, чтобы Демократическая партия выиграла выборы. Однако пока результаты деятельности Вашингтона что на Украине, что на Ближнем Востоке не приносят баллов в копилку Демпартии, пояснил эксперт.
«Ощущение, что сами США замотивированы начать большую войну на Ближнем Востоке. Мы понимаем, что сейчас такая реакция США связана с тем, что якобы ответ на удары иранских прокси по американским базам на территории Сирии. В этом плане американцы обозначают готовность вступить в полномасштабный конфликт, в том числе и с Ираном», — объяснил в беседе с RT Данюк.
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Мелисса Тимофеева