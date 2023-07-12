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Политолог Асафов назвал резолюцию по итогам саммита НАТО шагом к эскалации

12 июля 2023, 11:46

Фото: iStock/GummyBone

Журналист, политолог Александр Асафов заявил, что итоговая резолюция вильнюсского саммита является эскалацией и служит агрессивно заявленным планом НАТО по разным направлениям.
Накануне, Белый дом анонсировал объявление гарантий безопасности для Украины в рамках саммита НАТО. О том, какие это будут гарантии, как на них отреагирует Москва и чего ожидать от саммита в Вильнюсе, рассказал Александр Асафов в беседе с «Радио 1».

По его словам, учитывая контекст проходящего саммита НАТО, учитывая полурешения, которые там принимаются, будет разработана некая стратегия, к которой будут привязаны деньги и оружие.


«Будет обозначен некий график участия стран НАТО в поддержке Украины. На сколько это будет реалистично, сказать сложно. Я думаю, что возможны сюрпризы в отношении тех решений, которые кажутся американцам компромиссными по кассетным боеприпасам. Возможно, там еще будет нечто такое. Но в целом, это будет про попытку обозначить непрекращающуюся поддержку на протяжении длительного времени. Вероятно, выходящего за срок нынешнего президента США. Но не думаю, что там будут какие - то оптимистичные для Украины решения. Но будут какие то меры, связанные с поддержкой Украины, такой утешительный приз, поскольку однозначная позиция по поводу членства в НАТО была заявлена и все комментарии на эту тему получены. В качестве утешительного приза будут предложены деньги и обещания оружия», - заявил Асафов.
На вопрос о том, приблизят ли решения, принятые в рамках саммита НАТО, Украину к членству в альянсе, политолог сообщил, что по теме вступления Украины в объединение, есть несколько категорических заявлений на площадке о том, что это не возможно.

«Если мы посмотрим на итоговую резолюцию, то там украинский вектор рассматривается наравне с арктическим вектором, что подразумевает долгосрочную озабоченность, но отсутствие движения в этом направлении со стороны стран НАТО, которые боятся прямого столкновения с Россией в ближайшее время», - пояснил Асафов.
Рассуждая о том, будут ли гарантии для Украины расцениваться Россией как шаги к эскалации, политолог отметил, что итоговая резолюция вильнюсского саммита, несмотря на ряд своих акцентов, уже является эскалацией и уже служит агрессивно заявленным планом НАТО по разным направлениям.

«Безусловно, это уже некий очевидный стратегический документ, к которому Россия отнесется как к угрозе, что действительно повлияет на наше долгосрочное стратегическое планирование и понимание контекста общения с так называемыми недружественными странами-членами блока НАТО», - заключил Асафов.
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#НАТО
#Украина
#саммит
#США
#гарантии
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Песков опроверг информацию о наличии ядерного оружия у ЧВК «Вагнер»
12 июля 2023, 13:01

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, что участники ЧВК «Вагнер» во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ.
О том, что бойцы ЧВК добрались в ходе вооруженного мятежа до закрытого объекта, но не смоги попасть внутрь, ранее сообщил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью с изданием Reuters.

Комментируя заявление Буданова, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль не обладает подобной информацией. Он также назвал подобные сообщения вбросом и дезинформацией. 

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#Песков
#ядерное оружие
#ЧВК «Вагнер»
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Государственная дума не поддержала проекты, подразумевающие эвтаназию бездомных животных
12 июля 2023, 12:56

Фото: istockphoto/Achisatha Khamsuwan

Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал нижней палате парламента отклонить семь законопроектов, которые в том или ином виде допускали эвтаназию бездомных животных. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Владимир Бурматов.
В беседе с ТАСС парламентарий подчеркнул, что это было единогласным решением — отклонение подобных инициатив независимо от того, в каком виде предлагалась возможность умерщвления бездомных животных: эвтаназия, гуманное усыпление и так далее. Такого в федеральном законе нет и не будет, отметил депутат.

Одновременно комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении дополненный и доработанный законопроект, который дает регионам право самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. Владимир Бурматов добавил, что доработанная комитетом инициатива полностью сохранена в части обязательного размещения животных в приютах.

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#госдума
#комитет
#законопроект
#эвтаназия
#безнадзорные животные
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Экстренные службы предотвратили теракт на газопроводе в Самарской области
12 июля 2023, 11:59

Фото: istockphoto/aerogondo

Неизвестные планировали подорвать газопровод в Самарской области. Специальным службам удалось предотвратить ЧП, которое могло привести к разрушительным последствиям.
Сначала на коммуникации была выявлена утечка газа. Прибывшая ремонтная бригада обнаружила в трубе круглое отверстие диаметром около 25 миллиметров, сообщает сетевое издание URA.RU. Затем в 60 метрах от места утечки сотрудники поисковой группы нашли самодельное взрывное устройство (СВУ). Подъехавшие саперы обезвредили опасный предмет на месте.

По информации телеграм-канала Baza, СВУ состояло из пластиковой трубы, куда были засыпаны взрывчатые вещества, взрывателя и таймера, в качестве которого был использован отечественный будильник «Рубин». Время взрыва было установлено на 12 часов. Пакет с СВУ крепился к трубе изоляционной лентой.

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#самарская область
#газопровод
#взрыв
#сву
#саперы
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Генерал США: Поведение Зеленского играет на руку Путину
12 июля 2023, 11:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Реакция Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку России. Об этом сообщил отставной генерал США Барри Маккафри изданию Newsweek.
Эксперт утверждает, что Зеленский ведёт себя так, будто борется против НАТО, поэтому настаивать на вступлении Украины в альянс «безрассудно». Пока Зеленский «стучится в закрытую дверь», он создаёт выгодное положение для России.

Члены альянса, по словам Маккафри, не хотят принимать участия в украинском конфликте и, тем более, воевать против России. А Украина, не входящая в блок, получает достаточную военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался выступать на саммите НАТО из-за формулировки декларации о приёме Украины в альянс.

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#Украина
#НАТО
#Россия
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Myśl Polska: В Польше боятся мнимой угрозы шпионажа в пользу России
12 июля 2023, 10:38

Фото: iStock/ffikretow

В Польше наблюдается глобальная истерия из-за мнимой угрозы российского шпионажа. Об этом сообщает Myśl Polska.
«Хоть сюрреализм действий ABW (Агентство внутренней безопасности) налицо, <...> последствия самые серьёзные и реальные. Истерия «русские под каждой кроватью» — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды (правительства)», — написал обозреватель издания Конрад Рекас.
Борьба с российским шпионажем в Польше – это, на самом деле, попытка освободить свои территории от действий общеприменимого права. А формула «неосознанного шпионажа», которая теперь имеется в польском уголовном кодексе, создана, чтобы избежать ведения независимой и оппозиционной деятельности в стране.

Рекас напомнил, что в Польше уже арестовали граждан из-за подозрений в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявили нескольким людям, которые фотографировали поезда, хоккеисту Максиму Сергееву, критикам поддержки Украины и др.

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#Польша
#Россия
#шпионаж
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Глава МИД Украины Кулеба: В Киеве не знают об условиях, необходимых для приглашения в НАТО
12 июля 2023, 10:33

Фото: iStock/olegda88

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, о каких условиях предоставления членства в НАТО говорит альянс.
Кулеба сообщил, что Киев не осведомлен об условиях, которые необходимо выполнить для вступления в объединение. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода»*.

Он назвал сложившуюся ситуацию проблемной и задался вопросом о том, кем должны быть сформулированы условия и когда это будет сделано. По его мнению, у Киева и членов НАТО разные позиции относительно вступления в блок Украины. Он также заявил, что все необходимые условия уже соблюдены.  

«Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. <...> Их позиция - есть какие-то условия, которые нужно выполнить», - пояснил Кулеба.
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Госдеп: Принятие Украины в НАТО в ходе конфликта означало бы войну США с РФ

*признано в РФ СМИ-иноагентом

#Украина
#Киев
#Кулеба
#НАТО
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Польские пользователи Twitter посоветовали Дуде не говорить по-английски во избежание позора
12 июля 2023, 10:03

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

На официальной странице офиса президента Польши Анджея Дуды появилось заявление о саммите НАТО в Вильнюсе. Пользователи сети тут же намекнули главе государства о вещах, которых лучше не делать во время официальных выступлений.
Один из комментаторов решительно не рекомендовал Дуде разговаривать по-английски, прямо заявив, что полякам уже достаточно стыда. Другой пользователь посоветовал президенту спрятать гордость подальше и взять переводчика, передает РИА Новости. В комментарии к выступлению главы государства поляк отметил, что после шести-семи лет президентства стоило бы разговаривать на уровне носителя языка, а не второклассника.

Пользователь с ником Richard Goldman буквально взмолился: «Во имя Польши, прошу, возьми с собой переводчика!» Другой комментатор также призвал Дуду не позориться и воспользоваться услугами переводчика. Невысокое мнение поляков о способности к языкам своего президента подытожила пользовательница с никнеймом Ewa_S. «Стыдно за пана», — написала она.

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#дуда
#польша
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#английский язык
#переводчик
#саммит
#президент
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Белый дом анонсировал объявление гарантий безопасности для Украины
12 июля 2023, 09:54

Фото: iStock/YayaErnst

В Белом доме сообщили, что США и другие страны «Большой семерки» сегодня объявят о гарантиях безопасности для Украины.
По предварительной информации, Украине будет представлен план помощи в построении вооруженных сил, которые смогут сдерживать атаки и защищать свои территории.

Участники G7 проведут переговоры с Киевом по достижению двусторонних гарантий безопасности.

Ранее Британская канцелярия сообщала, что G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине. Речь шла об обсуждении долгосрочной помощи Киеву. 

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#Белый дом
#Украина
#гарантии
#саммит
#НАТО
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Посольство Китая в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам
12 июля 2023, 09:41

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион.
В Китае указали на то, что страна будет усиленно защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС после встречи членов альянса в Вильнюсе.

В посольстве отметили, что любые действия, которые будут создавать угрозу интересам Китая или его законным правам, будут пресечены. По мнению дипломатов, принятый на саммите документ НАТО, содержит менталитет холодной войны и позиция Китая в нем умышлено искажена. 

Напомним, что в документе НАТО говорится о том, что Китай проводит политику принуждения и бросает вызов альянсу. 

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#Китай
#НАТО
#ЕС
#саммит
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