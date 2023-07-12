Политолог Асафов назвал резолюцию по итогам саммита НАТО шагом к эскалации

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Журналист, политолог Александр Асафов заявил, что итоговая резолюция вильнюсского саммита является эскалацией и служит агрессивно заявленным планом НАТО по разным направлениям.
Накануне, Белый дом анонсировал объявление гарантий безопасности для Украины в рамках саммита НАТО. О том, какие это будут гарантии, как на них отреагирует Москва и чего ожидать от саммита в Вильнюсе, рассказал Александр Асафов в беседе с «Радио 1».
По его словам, учитывая контекст проходящего саммита НАТО, учитывая полурешения, которые там принимаются, будет разработана некая стратегия, к которой будут привязаны деньги и оружие.
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По его словам, учитывая контекст проходящего саммита НАТО, учитывая полурешения, которые там принимаются, будет разработана некая стратегия, к которой будут привязаны деньги и оружие.
«Будет обозначен некий график участия стран НАТО в поддержке Украины. На сколько это будет реалистично, сказать сложно. Я думаю, что возможны сюрпризы в отношении тех решений, которые кажутся американцам компромиссными по кассетным боеприпасам. Возможно, там еще будет нечто такое. Но в целом, это будет про попытку обозначить непрекращающуюся поддержку на протяжении длительного времени. Вероятно, выходящего за срок нынешнего президента США. Но не думаю, что там будут какие - то оптимистичные для Украины решения. Но будут какие то меры, связанные с поддержкой Украины, такой утешительный приз, поскольку однозначная позиция по поводу членства в НАТО была заявлена и все комментарии на эту тему получены. В качестве утешительного приза будут предложены деньги и обещания оружия», - заявил Асафов.На вопрос о том, приблизят ли решения, принятые в рамках саммита НАТО, Украину к членству в альянсе, политолог сообщил, что по теме вступления Украины в объединение, есть несколько категорических заявлений на площадке о том, что это не возможно.
«Если мы посмотрим на итоговую резолюцию, то там украинский вектор рассматривается наравне с арктическим вектором, что подразумевает долгосрочную озабоченность, но отсутствие движения в этом направлении со стороны стран НАТО, которые боятся прямого столкновения с Россией в ближайшее время», - пояснил Асафов.Рассуждая о том, будут ли гарантии для Украины расцениваться Россией как шаги к эскалации, политолог отметил, что итоговая резолюция вильнюсского саммита, несмотря на ряд своих акцентов, уже является эскалацией и уже служит агрессивно заявленным планом НАТО по разным направлениям.
«Безусловно, это уже некий очевидный стратегический документ, к которому Россия отнесется как к угрозе, что действительно повлияет на наше долгосрочное стратегическое планирование и понимание контекста общения с так называемыми недружественными странами-членами блока НАТО», - заключил Асафов.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова