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Политолог Александр Асафов заявил о том, что эпоха стабильности западного мира, так называемого Pax Americana, по сути своей, уже не существует, а мир находится в переходном периоде.
«Конечно, Pax Americana будет цепляться за существующий миропорядок, полагая его единственным и работающим. Но, по сути, этот порядок уже не существует. И мы находимся в переходном периоде. <…> Деконструкция в сознании людей еще будет занимать какое-то время, но в реальности она уже не существует. Это подтверждает масса наглядных фактов, которые можно приводить достаточно долго», — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Асафов.
Подтверждением этого эксперт считает и существование БРИКС, и противостояние с Китаем, и попытки сдерживания России, и ситуацию на Ближнем Востоке.
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