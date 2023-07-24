Политолог Асафов рассказал о развитии российско-африканских отношений после статьи Путина

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Политолог Александр Асафов рассказал в интервью Общественной службе новостей (ОСН), какое влияние статья Путина «Россия и Африка» окажет на мир.
В ней президент России указал на глубокие корни российско-африканских отношений и назвал их стабильными, доверительными и доброжелательными.
Эксперт в беседе с ОСН пояснил, что Россия желает сотрудничать с Африкой через сферу образования, военно-техническое оснащение, поставки зерна и удобрений и другие направления.
Запад, в свою очередь, преследует негуманные цели, видя сотрудничество с Африкой через неоколонизм.
В заключение Асафов предположил, что западные страны будут противостоять развитию российско-африканских отношений, создавая давление по разным направлениям.
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Эксперт в беседе с ОСН пояснил, что Россия желает сотрудничать с Африкой через сферу образования, военно-техническое оснащение, поставки зерна и удобрений и другие направления.
В заключение Асафов предположил, что западные страны будут противостоять развитию российско-африканских отношений, создавая давление по разным направлениям.
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Анастасия Чинкова