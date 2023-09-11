Политолог Асафов: высылка дипломатов из ЕС не сделает жизнь хуже

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ответить на решение Евросоюза запретить россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни. По его словам, зеркальные меры здесь не помогут, поэтому нужно отозвать дипломатов из стран ЕС.
Политолог Александр Асафов в беседе с «Радио 1» заявил, что такие действия сегодня возможны. Однако он уточнил, что высылка дипломатов из стран ЕС не отразится на жизни там.
Политолог напомнил, что частично такие меры уже введены в Германии. Однако это никак не сказалось на жизни россиян там и на ведении бизнеса.
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«Мне кажется, что отзыв дипломатов, понижение дипломатического общения до консульского и ниже не нанесёт чувствительный ущерб. Отзыв наших дипломатов оттуда и высылка дипломатов от нас с учётом той ситуации, которая на уровне дипломатического общения сложилась, особо ситуации не поменяет. Это не облегчит жизнь тех наших сограждан, которые столкнутся с этим при путешествиях в Европу, и это никак не ухудшит ситуацию в западных странах», — сказал Асафов.
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Екатерина Шмакова