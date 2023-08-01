Политолог Багдасаров прокомментировал желание Боливии вступить в БРИКС

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Политолог, востоковед Семен Багдасаров заявил, что отношение России к принятию в БРИКС новых стран, в частности Боливии, зависит от того, как РФ будет проводить работу с африканскими, латиноамериканскими и государствами.
По его словам, должна быть выработана цельная концепция по работе с африканскими странами.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что среди членов БРИКС есть нюансы по теме расширения организации, что станет предметом обсуждения на предстоящем саммите в ЮАР.
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«Надо определиться, с какими странами мы работаем. У нас нет потенциала по работе в Африке, как у того же Китая или Западных стран. Поэтому, если правильно выработать концепцию, с какими странами конкретно работаем и что делаем, то ситуация сильно изменится», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Багдасаров.
«Тема расширения БРИКС стоит «высоко в повестке дня». Среди членов объединения существуют нюансы по теме его расширения, это будет обсуждаться на саммите», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.
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Мелисса Тимофеева