Политолог Багдасаров прокомментировал желание Боливии вступить в БРИКС

США уверены, что российская ЧВК «Вагнер» не представляет никакой опасности для Польши и других стран-участниц НАТО. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга для журналистов.