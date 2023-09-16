Политолог Баранчик назвал имя достойного конкурента Горбачёва

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Политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик сравнил армянского премьера Никола Пашиняна с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом сообщает Царьград.
«Дело в том, что Пашинян предатель и был в своё время завербован западными спецслужбами. Он, по сути дела, как Горбачёв, который развалил Советский Союз, точно так же он гробит свою страну. То есть ему абсолютно по барабану судьба армян, судьба Армении», — приводит слова Баранчика Царьград.
По словам политолога, Пашинян уедет на Запад, где будет вести спокойную жизнь. Баранчик подчеркнул, что предателей не интересует судьба людей и Родины.
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