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Политолог Баранчик назвал имя достойного конкурента Горбачёва

16 сентября 2023, 17:52
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик сравнил армянского премьера Никола Пашиняна с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом сообщает Царьград.
«Дело в том, что Пашинян предатель и был в своё время завербован западными спецслужбами. Он, по сути дела, как Горбачёв, который развалил Советский Союз, точно так же он гробит свою страну. То есть ему абсолютно по барабану судьба армян, судьба Армении», — приводит слова Баранчика Царьград.

По словам политолога, Пашинян уедет на Запад, где будет вести спокойную жизнь. Баранчик подчеркнул, что предателей не интересует судьба людей и Родины.


Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой.

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#политолог
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Фридман пожаловался на введенные против него санкции
The Times: Фридман заявил, что санкции против него несправедливы
16 сентября 2023, 17:51

Фото: istockphoto / Zolnierek

Российский миллиардер Михаил Фридман считает, что введенные против него ограничения являются «политическим инструментом», и заявил, что разрешить эту ситуацию вряд ли удастся. Его цитирует британская газета The Times.
По его словам, он и его коллеги по бизнесу всегда открыто говорили, что не имеют отношение к политике, и занимались только личным бизнесом. Поэтому, санкции с которыми он столкнулся, не обоснованы, заявил он. 
 
Сейчас по требованию властей Великобритании Фридман может тратить не более двух тысяч фунтов (2480 долларов) в месяц. Ранее он говорил, что в таком положении он не может даже заплатить уборщице и оказался запертым в своем доме в Лондоне.

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#санкции
#журналист
#море
#китай
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Американский журналист заявил об исчезновении Украины как государства
Американский журналист Никсон считает, что как государство Украина исчезает
16 сентября 2023, 17:32

Фото: istockphoto / alzay

Украины как государства больше нет. Таким мнением поделился американский журналист Гарланд Никсон, Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.
Никсон отметил, Украина на данный момент является инструментом агрессивной политики США. Он сравнил Украину с перчаткой, которую надевает злоумышленник, чтобы не оставить отпечатков на месте происшествия. 

Журналист читает, что американские неоконсерваторы используют украинскую сторону для разрушения Европы. 

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#сша
#журналист
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#украина
#турция
#происшествия
#польша
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Советник главы офиса Зеленского оскорбил Индию и Китай при попытке оправдаться
16 сентября 2023, 17:30

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за высказывание об Индии и Китае и вновь заявил об их «слабом потенциале». Об этом сообщает агентство УНИАН.
«Действительно одно слово неправильно сказал — «интеллект». А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал»», — заявил Подоляк.

По его мнению, ранее он принес извинения за свои слова, но не уточнил, перед кем и когда. 

Напомним, Подоляк попытался оправдаться за слова о низком интеллектуальном потенциале Китая и Индии, на свое странице в X, заявив, что российская пропаганда продолжает вырывать слова из контекста и искажать смысл сказанного. Подоляк также добавил, что Турция также зарабатывает деньги на украинском конфликте, прикрывая этот факт национальными интересами.

При этом он упомянул, что все эти страны активно вкладывают средства в науку, однако, по его словам, это не говорит о том, что они разбираются в условиях современного мира.

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#китай
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В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Черном море
Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море полностью заблокировано для Украины
16 сентября 2023, 16:32

Фото: iStock/kornyeyeva

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев потерял доступ к Черному морю из-за присутствия в нем российского флота. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
По словам Соскина, Украина потеряла возможность экспортировать свои товары по морю, так как в регионе присутствует флот РФ, и теперь Киев вынужден искать альтернативные решения для отправки продукции за границу. Он отметил, что соседние восточноевропейские государства, которые блокируют экспорт зерна, нанесли серьезный удар в спину киевскому руководству, к чему украинский лидер Зеленский не был готов.

Соскин подчеркнул, что ситуация, в которой сейчас находится Украина, называется «огненный мешок».

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#киев
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#рф
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Эрдоган допустил, что Турция может «пойти разными путями с ЕС»
16 сентября 2023, 16:15

Фото: istockphoto / naumoid

Президент республики отметил, что Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после публикации недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике заявил, что дорога Анкары  может разойтись с ЕС. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк. 
 
По его словам, Европейский союз пытается разорвать отношения с Турцией. Если ЕС совершит определенные действия в эту стороны, то Турция оценит ситуацию  и пойдет своим Путем, отметим Эрдоган.

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#реджеп тайип эрдоган
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Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица» во Владивостоке
Во Владивостоке лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица»
16 сентября 2023, 15:33

Фото: istockphoto / Stephen Anthony Rohan

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балетную постановку «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом рассказало Минприроды в своем телеграм-канале.
К публикации также приложены кадры, на которых глава Северной Кореи подъезжает к театру и заходит в его центральную ложу.

Также, на мероприятии присутствовали председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Лидер Северной Кореи приехал в Приморье утром 16 сентября. В ходе визита его накормили ухой и палтусом на груше. Также он попробовал авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка.
 
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#лидер
#кндр
#переговоры
#послание
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Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье
Губернатор Приморья обсудит с Ким Чен Ыном 17 сентября культуру, туризм и спорт
16 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/Виталий Аньков

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в воскресенье, 17 сентября, запланированы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.
Отмечается, что стороны согласуют позиции по сотрудничеству КНДР и региона в спорте, туризме и культурной сфере. Кожемяко подчеркнул, что все участники переговоров заинтересованы в том, чтобы «эти отношения были развиты на высоком уровне».

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы. Бронепоезд, в котором находился Ким Чен Ын, был встречен главой межправкомиссии РФ и КНДР, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, мэром города Артем Олегом Квоном, представителями регионального правительства, а также 40 учениками школы № 7 города Артема.

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#россия
#комплекс
#сотрудничество
#посол
#отношения
#кндр
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Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству Турции в НАТО
Эрдоган: Швеция пока не выполнила обещания, данные Турции по членству в НАТО
16 сентября 2023, 14:54

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются. Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в США, на Генассамблею ООН.
Эрдоган подчеркнул, что решение останется за турецким парламентом.

«Если хотят, чтобы мы вынесли вопрос на рассмотрение парламента, мы вынесем, но решение будет за парламентом», — пояснил турецкий президент.

Напомним, 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

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#турция
#парламент
#нато
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Польша запретит въезд легковых российских автомобилей
Польша с 17 сентября запретит въезд легковых российских автомобилей
16 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/delray77

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский заявил, что Польша с воскресенья, 17 сентября, запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ. Об этом Каминьский сообщил журналистам.
Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что с полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС.

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