Политолог Баширов: Финляндия пугает ядерной войной, чтобы отвлечь от проблем в экономике

Президент РФ Владимир Путин повысил командира группировки «Центр», находящегося на территории СВО, Андрея Мордвичева до звания генерал-полковника. Об этом стало известно из официального указа президента, документ опубликован на официальном портале правовой информации. До повышения Мордвичев проходил службу в звании генерал-лейтенанта и руководил восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. С 16 февраля 2023 года занимал должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).