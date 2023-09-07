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Президент Финляндии Саули Ниинистё предостерёг об опасности эскалации конфликта на Украине. Глава государства призвал «серьёзно относиться к риску применения атомного оружия».
«Господин президент пытается сейчас как-то обосновать своим избирателям, что власти Финляндии думают о безопасности. Ведь там сейчас много проблем, связанных с потерей рабочих мест, с тем, что нужно больше платить за бензин. Вот они и спасают финнов от мифической ядерной войны. Но никакой ядерной войны не будет, никаких ядерных ударов не будет ни с нашей стороны, ни со стороны стран НАТО, в том числе Америки. Потому что цель США во всём происходящем – ослабить Европу, но не уничтожить её. А применение ядерного оружие уничтожит рынки сбыта в Европе», — сказал Баширов.Читайте также:
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