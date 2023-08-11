Политолог Баширов назвал провокацией и шантажом переброску польских войск к Белоруссии

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Польша направляет в сторону Белоруссии порядка 10 тысяч своих солдат. Об этом заявил французский политик Филиппо отметив, что переброска польских войск ведёт к мировой войне.
Однако политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов заявил, что страны НАТО не заинтересованы в конфликте с Белоруссией, поскольку в случае вооружённого столкновения, на помощь Минску придёт Москва. В интервью «Радио 1» эксперт подчеркнул, что военные действия грозят Польше серьёзными последствиями.
По словам Марата Баширова, Польша пытается повысить свою значимость в Евросоюзе. Переброска войск – это провокация и шантаж.
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«В серьёзные военные действия я не верю. Особенно после того, как был заключён договор о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Действует также и статья ОДКБ, которая подразумевает, что в случае нападения на Белоруссию — тем более одной из стран НАТО — вооружённые силы России будут оказывать поддержку. Соответственно боевое столкновение – это то, чего категорически пытаются избежать натовцы, они не готовы сталкиваться напрямую. Тем более, что последствия для Польши, особенно экономические, будут ужасающие», — сказал политолог.
«Польские власти пытаются создать новый центр притяжения. До сих пор считалось, то лидерами Европейского Союза являются Франция и Германия. Германия в большей степени, потому что именно она датировала многие реформы в странах Европы, и теперь многие страны ей должны. Германия была и энергетическим хабом до тех пор, пока не были разрушены Северные потоки. Сейчас Польша как раз имеет выход к морю, имеет собственные порты, имеет собственные заводы по получению сжиженного газа, по её территории проходит нефтепровод. Таким образом польские власти пытаются поднять свой вес в европейском сообществе, ведь такие провокации напрягают власти других стран, заставляя их вступать в некий диалог с поляками. Это шантаж», — заключил Марат Баширов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова