Политолог Баширов назвал цель заседания СБ ООН после обстрела Донецка

Израиль заявил о намерении оставить военнослужащих на территории сектора Газа после завершения наземной операции и предупредил ливанскую группировку о невмешательстве в конфликт. Редакция «Радио 1» расскажет, что намерен предпринять Тель-Авив, почему израильская армия готовится к удару по детской больнице, и когда эвакуируют пленных россиян.