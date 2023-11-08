Политолог Баширов назвал цель заседания СБ ООН после обстрела Донецка

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Россия, созывая срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Донецка, пытается добиться информационного результата. Об этом в интервью «Радио 1» заявил политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Напомним, Россия направила запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка.
По его словам, возможно, данная организация может стать более эффективной. При этом он уточнил, что в настоящее время не существует другого механизма донести информацию до мировой общественности.
Он подчеркнул, что никаких юридических механизмов на сегодняшний день не существует, так как их разрушили американцы. Международного права нет, есть искусственные суды, как, например, МУС, который является частной организацией, созданной в Гааге. Таким образом, российские дипломаты достигают в первую очередь информационного результата, заключил Баширов.
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«Это единственная организация, пусть и не очень дееспособная, где можно фиксировать и отстаивать свою позицию по значимым мировым вопросам. Редко, когда удается достичь консенсуса, однако информация остается в документах», - объяснил Баширов.
«В первую очередь решается информационная задача, не юридическая или дипломатическая. Сейчас огромное внимание привлечено к гуманитарным проблемам, которые происходят в секторе Газа. При этом трагедия Донецка является не менее страшной и не менее важной для России», - добавил политолог.
Он подчеркнул, что никаких юридических механизмов на сегодняшний день не существует, так как их разрушили американцы. Международного права нет, есть искусственные суды, как, например, МУС, который является частной организацией, созданной в Гааге. Таким образом, российские дипломаты достигают в первую очередь информационного результата, заключил Баширов.
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Элина Позднякова