Политолог Баширов объяснил, почему Байден прилетел на саммит НАТО на «самолете Судного дня»

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Американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24. О том, почему у самолета такое название и чего ждать от предстоящего саммита, рассказал «Радио 1» политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Этот борт всегда сопровождает президентов США. Если будет какая-то чрезвычайная ситуация, то президента помещают в самолет и оттуда он берет управление Пентагоном, также он ведет взаимодействие с теми, кто остается в Вашингтоне или в посольстве. Его так прозвали «самолет Судного дня», потому что он является передвижным командным пунктом для президента Соединенных штатов. Скрытых смыслов в названии нет, так как даже у нашего президента есть точно такой же самолет, на котором он летает», - поделился эксперт.Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что основная цель предстоящего саммита НАТО - подтвердить поддержку режима президента Украины Владимира Зеленского.
«На самом деле, ключевым в саммите является Шведский кейс, Турция дает согласие на вступление Швеции в состав НАТО, это главная история. Второе, это обсуждение единства внутри НАТО. Там будут официальные переговоры, и неофициальные. На официальных все будут улыбаться, жать друг другу руки, говорить о единстве. А неофициально будут обсуждать возможные контуры мирных переговоров. Все видят, что наступление Украины не удалось, они не преодолели даже первую линию обороны и сейчас идет истощение материальных ресурсов. Отсюда и заявление США, что они готовы поставлять кассетные боеприпасы, потому что обычные заканчиваются. Это прямое заявление официальных лиц, разных стран, в том числе и президента США», - отметил Баширов.
Ранее сообщали, что НАТО не сделает Украину членом альянса из-за страха прямого столкновения с Россией, которое может вылиться в третью мировую войну.
«Все пофотографируются, погладят Зеленского по голове и скажут, продолжай в том же духе, отправляй на убой своих граждан. А мы видим незаконную мобилизацию каждый день, хватают на улице, 14 дней обучают и сразу отправляют в бой против наших закаленных, подготовленных военных частей. Самый главный результат этого саммита, что ничего нового Украине не дадут. Они будут имитировать, что Украину когда-то возьмут в НАТО, создадут какой-нибудь совет для обсуждения вопроса, но это все пиар, никакой официальной процедуры для принятия НАТО Украины не будет, - заключил политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
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Дана Игумнова