Политолог Баширов озвучил возможные темы будущих переговоров Путина и Эрдогана

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Политолог Марат Баширов предположил, что во время будущих переговоров президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом будут обсуждаться вопросы безопасности, а также сирийский кейс.
«Это и вопросы региональной безопасности, это и вопросы, связанные с энергетикой, в частности, газовый хаб, это и вопросы, которые связаны с результатами вояжа господина Эрдогана по Ближнему Востоку. Точно будет задет сирийский кейс, потому что там идет обострение», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Баширов.
Он подчеркнул, что в вопросах зерновой сделки позиция России останется однозначной: инициатива не будет возобновлена, пока не будут выполнены все условия России.
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Мелисса Тимофеева