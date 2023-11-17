Политолог Баширов заявил о возможном радикальном сценарии для Зеленского

Фото: Сайт Кремля
Политолога Марат Баширов заявил, что Запад может уготовить для президента Украины Владимира Зеленского более радикальный сценарий.
Он заключается он в том, что Зеленского могут отстранить от власти на Украине с условием сохранения за нынешним украинским лидером жизни и капиталов.
Он также высказал мнение о том, что Запад планирует переждать ситуацию на Украине из-за серьёзных выборов внутри своих стран.
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«Своеобразный апгрейд, снимающий вопросы о военной стратегии Запада на Украине. Если нет возможности победить Россию, то надо заморозить линию боевого соприкосновения, не дать России получить контроль над еще большими территориями и поменять «лицо Украины», — поделился в беседе с RuNews24.ru Баширов.
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