Политолог Безпалько назвал нынешние взаимоотношения Турции и России коллаборацией

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Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько заявил, что прошедшие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом показали, что сотрудничество стран будет продолжаться.
При этом, политолог отметил, что, учитывая всех противоречий в отношениях России и Турции их нынешнее взаимодействие можно назвать коллаборацией.
Он подчеркнул, что такая коллаборация выгодна обеим сторонам, поскольку Турция получит атомные станции на своей территории, построенные Россией, а РФ сможет создавать альтернативные зерновые каналы с участием Турции и Катара на фоне несоблюдения ее условий, прописанных в приостановленной Черноморской продовольственной инициативы. Кроме этого, по его словам, теперь вместо украинского зерна будет поставляться российское.
А вот для Запада такое сотрудничество станет весьма неприятным, поскольку западным странам так и не удалось заставить Турцию присоединиться к антироссийской политике, считает политолог.
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«Взаимодействие наших стран сложно охарактеризовать какими-либо терминами, существующими сейчас в политике. Мы не союзники, мы не конкуренты, мы не попутчики, но мы как-то совмещаем все эти понятия вместе. Поэтому правильно, наверно, это было бы называть коллаборацией», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Безпалько.
А вот для Запада такое сотрудничество станет весьма неприятным, поскольку западным странам так и не удалось заставить Турцию присоединиться к антироссийской политике, считает политолог.
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Мелисса Тимофеева