Политолог Безпалько назвал последствия остановки зерновой сделки

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ останавливает зерновую сделку до того момента, пока не будут выполнены ее условия. О том, как такое решение повлияет на Россию и на Украину, рассказал член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.
В беседе с Общественной службой новостей он сообщил, что после того, как сделка будет остановлена, у Украины не получится экспортировать зерно и прочие свои товары, используя морской путь.
Он подчеркнул, что с судами может произойти, что угодно. В связи с этим, стразовые агентства могут просто отказаться их страховать. В итоге, по его словам, Украина столкнется с серьезными убытками из-за невозможности вывозить собственное зерно, а перевозчики, в том числе Турция, не смогут его транспортировать, перепродавать и получать выгоду.
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«Россия не дает никаких гарантий, что суда, которые будут вывозить эти товары из украинских портов, не могут быть повреждены», - объяснил Безпалько.
«Когда РФ находилась в зерновой сделке, эти возможности были точно так же сужены. Поэтому мы ровным счетом ничего не теряем», - подытожил Безпалько.
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Татьяна Лаврова