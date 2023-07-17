Политолог Безпалько назвал последствия остановки зерновой сделки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ останавливает зерновую сделку до того момента, пока не будут выполнены ее условия. О том, как такое решение повлияет на Россию и на Украину, рассказал член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.