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Директор факультета государственного и муниципального управления Университета «Синергия», политолог Алексей Бычков заявил, что сегодня Украина превратилась в место для утилизации ненужной военной техники стран Запада.
«На Украине находится огромное количество техники советского образца, которую туда отправили со всей Европы и практически со всего мира. Почти вся эта техника уже уничтожена. Таким образом, Украина стала местом утилизации ненужной военной техники. Этот процесс утилизации проходит в рамках обновления арсенала США, поднятия американского ВПК. Это большой бизнес», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Бычков.
По его словам, тлеющие конфликты по всему миру выгодны для США, поскольку позволяют им продавать свои энергоресурсы Европе, а также военную технику конфликтующим сторонам, поддерживая тем самым однополярную систему мира, в которой привилегированное положение занимают Штаты.
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