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Политолог Бычков назвал Украину местом утилизации старой военной техники

27 октября 2023, 15:24
Фото: istockphoto.com/JARAMA

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Директор факультета государственного и муниципального управления Университета «Синергия», политолог Алексей Бычков заявил, что сегодня Украина превратилась в место для утилизации ненужной военной техники стран Запада.

«На Украине находится огромное количество техники советского образца, которую туда отправили со всей Европы и практически со всего мира. Почти вся эта техника уже уничтожена. Таким образом, Украина стала местом утилизации ненужной военной техники. Этот процесс утилизации проходит в рамках обновления арсенала США, поднятия американского ВПК. Это большой бизнес», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Бычков.

По его словам, тлеющие конфликты по всему миру выгодны для США, поскольку позволяют им продавать свои энергоресурсы Европе, а также военную технику конфликтующим сторонам, поддерживая тем самым однополярную систему мира, в которой привилегированное положение занимают Штаты.

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#сша
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Генассамблея ООН призвала Израиль и Палестину к немедленному перемирию
27 октября 2023, 23:19

Фото: iStock/diegograndi

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РБК. В поддержку документа высказались 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Францию, Египет и другие страны.
Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.

Ранее корреспондент CNN рассказал, что на границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы. Он также заявил о множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа. В тоже время в самом анклаве заявили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения. Некоторые СМИ уже сообщают о начале наземной операции, анонсированной Израилем.

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#оон
#израиль
#палестина
#война
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В пентагоне заявили о модернизации главной термоядерной бомбы B61
27 октября 2023, 22:39

Фото: iStock/RomoloTavani

Соединенные Штаты Америки приступили к модернизации своей главной термоядерной бомбы B61, об этом сообщили в Пентагоне.
«США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения конгресса и выделения им соответствующих средств», - прокомментировали ситуацию в Пентагоне.

Представители оборонного ведомства также подчеркнули, что это решение не является прямой реакцией на те или иные мировые события, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире». 

Напомним, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Испытания произошли в тот же день, когда Россия приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

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#сша
#испытания
#бомба
#ядерное оружие
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ХАМАС назвало условие для освобождения иностранных заложников
ХАМАС пообещало освободить иностранных заложников при 5-дневном прекращении огня
27 октября 2023, 22:14

Фото: iStock/graphixchon

Движение ХАМАС пообещало освободить иностранных заложников при 5-дневном прекращении огня, об этом заявил член руководства движения Али Барака, его слова приводит Financial Times.
«Барака заявил, что ХАМАС освободит иностранных заложников в обмен на пятидневное прекращение огня», - прокомментировали ситуацию в издании.

По поводу израильских заложников Барака заявил, что для их освобождения будут выдвинуты особые условия. При этом, представитель ХАМАС заявил, что не отпустит ни одного солдата ЦАХАЛ. Их планируют использовать для обмена на палестинских пленных.

В то же время в Соединенных Штатах настаивают, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются. Источники CNN утверждают, что активизировавшиеся обстрелы сектора Газа, конечно, осложнили ситуацию, однако, не прервали полностью процесс переговоров.

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#хамас
#израиль
#палестина
#война
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В посольстве РФ высказывания МО Британии о контактах с ХАМАС назвали «хамскими»
27 октября 2023, 21:22

Фото: iStock/ffikretow

Посольство РФ в Лондоне считает слова британского министра обороны о визите делегации ХАМАС в Москву хамскими и провокационными.
Глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс назвал визит движения ХАМАС в Москву «встречей тирании с терроризмом».

«Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер. Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. Среди которых, как известно, есть и британские подданные», - прокомментировали ситуацию в посольстве РФ в Лондоне. 

Ранее британское издание Daily Telegraph заявило, что афишированная с большим размахом наземная операция Израиля в секторе Газа становится все менее вероятной. Несмотря на некоторые резервы и помощь западных союзников Иерусалим не обладает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы вытеснить из Газы ХАМАС, заявили в DT. 

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CNN: В США настаивают - переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются
#посольство
#великобритания
#хамас
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CNN: В США настаивают - переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются
27 октября 2023, 21:14

Фото: iStock/cyano66

В Соединенных Штатах настаивают, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются, об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
«В то время как израильские удары по сектору Газа усиливаются, представители правительства США настаивают на продолжении переговоров по освобождению заложников», - прокомментировали ситуацию на телеканале. 

Источники СМИ утверждают, что активизировавшиеся обстрелы сектора Газа, конечно, осложнили ситуацию, однако, не прервали полностью процесс переговоров. 

Напомним, ранее стало известно, что в секторе Газа прогремело несколько мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Западные СМИ также сообщают, что в настоящий момент там не работают интернет, ТВ и отключено электричество. 

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#сша
#атака
#сектор газа
#палестина
#израиль
#чиновники
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Эр-Рияд предупредил США о «катастрофических последствиях» вторжения Израиля в Газу
NYT: Эр-Рияд предупредил Вашингтон о последствиях вторжения Израиля в Газу
27 октября 2023, 21:09

Фото: iStock/Racide

В Саудовской Аравии предупредили США о «катастрофических последствиях» наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает газета New York Times.
Уточняется, что правительство Саудовской Аравии категорически против военного вторжения Израиля в сектор Газа. В ходе прошедших встреч правительство дало понять США о своём взгляде на сложившуюся ситуацию. 

Американский сенатор Ричард Блюменталь, посетивший Эр-Рияд, заявил, что делегацию из США предупредили о тех негативных последствиях, которые могут возникнуть на территории всего региона в случае вторжения Израиля в Газу. 

После проведённой встречи американские власти обратились к Израилю с просьбой отложить проведение наземной операции в секторе Газа. 

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#сша
#израиль
#сектор газа
#армия
#операции
#итоги
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Израильская армия заявила о расширении масштаба наземных маневров в секторе Газа
27 октября 2023, 20:27

Фото: iStock/ronib1979

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа, об этом сообщил представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари.
Напомним, ранее корреспондент CNN рассказал, что на границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы. Он также заявил о множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа. 

В тоже время в самом анклаве завили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Некоторые СМИ уже сообщают о начале наземной операции, анонсированной Израилем. 

Напомним, агентство The Reuters заявило, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#операция
#атака
#жертвы
#израиль
#сектор газа
#палестина
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CNN: У границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы
27 октября 2023, 20:06

Фото: iStock/Zeferli

На границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы, об этом сообщает CNN.
«Тут крупные залпы танковых обстрелов. Также обстрел за обстрелом из артиллерии в направлении Газы. О множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа», - ​сообщает корреспондент CNN, находящийся в Сдероте.

Ранее в СМИ появилась информация о мощных взрывах, прогремевших в секторе Газа. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

При этом, агентство Reuters заявило, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#сектор газа
#израиль
#обстрел
#танки
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Посол Норвегии вызван в МИД РФ из-за попытки срыва чествования советских воинов
27 октября 2023, 19:26

Фото: istockphoto/Natalia POGODINA

В Министерство иностранных дел России был вызван посол Норвегии. Это явилось результатом попытки срыва в норвежском городе Киркенесе мероприятий по чествованию памяти советских воинов, погибших во время Второй мировой войны.
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Норвежскому послу было указано на недопустимость любого ограничения прав представителей России на организацию и проведение памятных церемоний.

Напомним, мэр норвежского Киркенеса Сер-Варангер Магнус Меланд был крайне недоволен тем, что российский консул Николай Кондыгин возложил венок к мемориалу советским воинам-освободителям. Глава муниципалитета убрал его. Сообщается, что позже местная жительница водрузила венок на прежнее место.

В МИД РФ заявили, что подобные действия представителя норвежских властей являются актом вандализма, проявлением русофобии и попирают память советских солдат, погибших, спасая Европу от фашизма.

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