Политолог Блохин рассказал, возможен ли импичмент Байдена

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Политолог, американист Константин Блохин заявил, что если в результате расследования республиканцев нынешнего президента США Джо Байдена не допустят к президентским выборам в 2024 году, Байден будет этому рад. Об этом пишет Общественная служба Новостей.
«Потому что здесь главное ограничение — это его возраст и состояние здоровья. Сам же Байден будет утверждать, что пойдет, других заявлений он делать и не может», — приводит слова Блохина Общественная служба новостей.
Блохин отметил, что импичмент Байдена не произойдет, так как республиканцы не обладают контролем над палатами Конгресса.
Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Трамп подчеркнул, что политик, неспособный без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свое государство к третьей мировой войне.
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Екатерина Коршунова