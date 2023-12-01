Политолог Блохин: США пытаются установить контроль с помощью Косова

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал намерения США повысить устойчивость Косова к кибератакам и отметил, что такая программа на само деле направлена на установление контроля над киберпространством.
«Наряду с воздушным, морским и земным пространством киберпространство сегодня также является приоритетом. Поэтому этот контроль внедряется повсеместно, но для этого нужен повод. Поводом станет сербская политика. Здесь вопрос стоит даже не в Косове, а в контроле сателлитов. А контроль над сателлитами — это контроль над Европой», — высказал своё мнение в беседе с RT Блохин.
Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам. В рамках этого проекта планируется создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и госорганы непризнанного Косова.
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Мелисса Тимофеева