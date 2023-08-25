Политолог Блохин: Желание Ватикана быть наблюдателем в БРИКС вызвано намерением контролировать

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что желание Ватикана получить статуса наблюдателя в БРИКС обусловлено намерением контролировать деятельность организации.
По его словам, БРИКС является «притягательной организацией» для многих стран мира, поэтому Ватикан как символ Запада не может остаться в стороне и хочет получать информацию об организации и каким-либо образом влиять на её деятельность.
До этого директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина заявила, что БРИКС уже по многим параметрам обгоняет западные страны.
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«Ватикан ассоциируется с западной цивилизацией, а БРИКС создана как альтернатива западному однополярному миру, в которую входят и желают войти незападные государства. Думаю, желание Ватикана продиктовано намерением контролировать и получать информацию от БРИКС и, возможно, даже передавать эту информацию ведущим западным государствам», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.
«Если это и не «мат» геополитическому гегемонизму Запада, то безусловный «шах». Следующий ход на Великой шахматной доске будет сделан под эгидой России», — приводит «Царьград» сообщение Паниной из её Телеграм-канала.
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Мелисса Тимофеева