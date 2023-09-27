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Политолог Бондаренко объяснил ошибку Украины: «поляки пришли в бешенство»

27 сентября 2023, 20:57
Фото: iStock/alexis84

Фото: iStock/alexis84

Политолог Юрий Бондаренко заявил, что польский народ пришел в бешенство, когда украинский лидер Владимир Зеленский начал обвинять Польшу. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Бондаренко, поляки недовольны тем фактом, что украинцы возомнили себя богами Европы.

«Поляки мечтают, чтобы им сыпались всевозможные плюшки, блага и всевозможные компенсации за то, что их угнетали, геноцидили, уничтожали, травили, давили, трагедии устраивали в Катыни, ещё где-то. А какая трагедия без монетизации? Это вообще не трагедия, а Бог знает что», — приводит слова политолога Царьград.


Бондаренко отметил, что вся Польша устала от наглого и вызывающего поведения украинцев. Он добавил, что конфликт между Польшей и Украиной выгоден России.

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#заявление
#компенсации
#польша
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Северная Корея выдворит американского солдата-перебежчика Кинга
27 сентября 2023, 17:13

Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan

В КНДР приняли решение выслать американского солдата-перебежчика Трэвиса Кинга.
Северная Корея, завершив расследование обстоятельств незаконного проникновения на территорию страны американского солдата Трэвиса Кинга, решила выслать военнослужащего. 

«Компетентные органы Корейской Народно-Демократической Республики решили в соответствии с законодательством нашей республики выдворить рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию республики», - передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.
Рядовой Кинг признал, что незаконно проник на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, потому что ему были отвратительны бесчеловечные издевательства и расизм в американской армии. По его словам, он утратил иллюзии насчёт американского общества. 

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#солдаты
#кндр
#сша
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Стало известно имя будущего замминистра МО Украины
New Voice: Командующий ВСУ Наев может стать первым замглавы МО Украины
27 сентября 2023, 16:49

Фото: iStock/krblokhin

Пост первого заместителя министра обороны Украины может занять командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, об этом сообщает New Voice со ссылкой на источники в украинском правительстве.
«Днем 25 сентября Умеров (глава МО Украины) был у Владимира Зеленского на Банковой (офис Зеленского) и утверждал финальный список кандидатов. Министр обороны рассматривал кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева на позицию своего первого заместителя», - прокомментировали ситуацию в издании.

По информации NV, список кандидатов на остальные должности также предварительно готов, однако, отдельные позиции в нем могут измениться непосредственно в день назначения. 

Ранее китайский обозреватель Сюй Хуань заявил, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова – это плата президента Владимира Зеленского перед Западом за провал в контрнаступлении ВСУ.

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#мо
#министр
#всу
#украина
#владимир зеленский
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США введут безвизовый режим для граждан Израиля
27 сентября 2023, 16:47

Фото: iStock/Jon Rehg

Безвизовый режим для граждан Израиля начнёт действовать с 30 ноября 2023 года.
США официально объявили о введении безвизового режима для граждан Израиля, пишет газета New York Times.
 
В среду, 27 сентября, администрация президента Джо Байдена допустила Израиль в избранную группу стран, жители которых имеют право въезжать на территорию США без визы. Данное решение направлено на улучшение отношений между странами.

Израиль должен принять ответные меры в отношении американцев, включая американцев палестинского происхождения.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации на Украине примерно 3500 россиян подали заявки на получение убежища в Германии.
На данный момент одобрили только 90 заявок.

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#визы
#сша
#израиль
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Владимир Сурков раскрыл, к чему приведет победа России в СВО
Сурков: Россия станет со-лидером глобального триумвирата Великого Севера
27 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/macky_ch

Победа России в спецоперации на Украине приведет к объединению «Глобального Севера», заявил бывший помощник российского президента Владимир Сурков в статье для портала «Актуальные комментарии».
«Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер», - прокомментировал ситуацию Сурков. 

По мнению политика, на скорое появление «Глобального Севера» указывает актуализация понятия «Глобальный Юг», а юга без севера быть не может.

​Сурков отметил, что еще в начале нулевых шансы на создание качественного Северного союза были потеряны, когда США отвергли предложение Владимира Путина рассмотреть вступление Москвы в НАТО.

Теперь же, границы союза начинают очерчиваться ​сами собой, и пусть НАТО и ЕС потребуется еще много времени, чтобы осознать, что же такое «правильный мир», рано или поздно это должно произойти, считает Сурков.

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#сша
#россия
#европа
#политика
#мир
#ес
#нато
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Мэр Москвы Собянин утвердил состав правительства после своего избрания
27 сентября 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Все заместители мэра остались на своих местах.
18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин, которого избрали на третий срок, в день своего официального вступления в должность отправил правительство столицы в отставку.
 
«Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», — сказано в указе, который подписал Собянин.
Сегодня правительство было сформировано вновь.

Ранее Владимир Путин на инаугурации Собянина рассказал о новых задачах Москвы. По словам президента, Москва опережает многие мировые столицы в области комфортной среды, инноваций, творчества и досуга. Кроме того особая роль столицы заключается в задаваемых практиках и стандартах, которые важны людям по всей стране.

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#сергей собянин
#москва
#мэр
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Песков рассказал, что в Кремле думают о статье Херша
27 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/DOERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью журналиста Сеймура Херша по «Северным потокам».
По словам Пескова, информация из статьи совпадает с данными российских спецслужб.
 
«Мы не знаем, какие источники у господина Херша», - уточнил Песков.
 Де-факто данный террористический акт против критической энергоинфраструктуры, которая принадлежит в том числе и совместному международному предприятию, был организован США и Великобританией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.

Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены.

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#дмитрий песков
#северный поток
#сша
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Песков прокомментировал приветствие Зеленским ветерана СС в Канаде
Песков: Аплодисменты Зеленского нацисту подтверждают идеологию Киева
27 сентября 2023, 14:03

Фото: istock / Ruslan Lytvyn

Президент Украины Владимир Зеленский чествовал нациста Ярослава Хунку в парламенте Канады, что подтверждает нацистскую идеологию Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Напомним, что Зеленский во время визита в Канаду приветствовал нациста, бывшего участника бойца дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунку. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». 

«Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии — не новость. Тот факт, что Зеленский так же стоя рукоплескал фашисту — лишний раз это подтверждает», — заявил представитель Кремля.
Кроме того, Песков заявил, что памяти украинских ветеранов можно только посочувствовать. 

Ранее спикер Палаты общин Энтони Рота, устроивший чествование нациста, после скандала на весь мир, подал в отставку.

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#президент
#дмитрий песков
#заявление
#мир
#владимир зеленский
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Песков отреагировал на заявление Клинтон, обвинившей Путина в расширении НАТО
27 сентября 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, обвинившей Владимира Путина в расширении НАТО.
«Клинтон известна своими попытками поставить всё с ног на голову и подменить понятия. Нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры Альянса к нашим границам», — сказал Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля напомнил Клинтон про предложение Путина обсудить ситуацию с расширением Североатлантического альянса на восток, но западные страны отказались.
 
«Здесь совершенно ясно становится, что стало причиной СВО, которая проводится и продолжается», — сказал в заключении Дмитрий Песков.
Ранее экс-государственный секретарь США Хилари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину по имени.

«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», - прокомментировала ситуацию Клинтон, говоря о вступлении в Североатлантический альянс все большего количества стран.
Она также отметила, что расширение НАТО – следствие российской политики, и никто не заставляет вступать новые страны в альянс.

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#нато
#президент
#политика
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США не имеют понятия, как завершится конфликт на Украине
19Fortyfive: у США нет стратегии для завершения конфликта на Украине
27 сентября 2023, 13:24

Фото: iStock/Jon Rehg

Американские власти не знают, как завершится украинских конфликт, при этом по-прежнему выступают против мирного урегулирования. Такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.
«У США все еще нет стратегии для завершения войны. У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и США сопротивляются любым попыткам добиться его урегулирования посредством дипломатии», - пишет Дэвис.

Он подчеркнул, что власти США регулярно повторяют «мантру» о своей готовности «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», однако непонятно, как эта политика защищает интересы самих Штатов.

Дэвис считает, что Вашингтона в первую очередь должен способствовать скорейшему завершению украинского конфликта, но американские власти наоборот растягивают его, что приводит к ослаблению обороноспособности США.

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