Политолог Бондаренко объяснил ошибку Украины: «поляки пришли в бешенство»

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Политолог Юрий Бондаренко заявил, что польский народ пришел в бешенство, когда украинский лидер Владимир Зеленский начал обвинять Польшу. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Бондаренко, поляки недовольны тем фактом, что украинцы возомнили себя богами Европы.
Бондаренко отметил, что вся Польша устала от наглого и вызывающего поведения украинцев. Он добавил, что конфликт между Польшей и Украиной выгоден России.
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«Поляки мечтают, чтобы им сыпались всевозможные плюшки, блага и всевозможные компенсации за то, что их угнетали, геноцидили, уничтожали, травили, давили, трагедии устраивали в Катыни, ещё где-то. А какая трагедия без монетизации? Это вообще не трагедия, а Бог знает что», — приводит слова политолога Царьград.
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Екатерина Коршунова