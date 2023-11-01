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Политолог Бредихин назвал украинских беженцев спасением для Европы

01 ноября 2023, 18:40
Фото: istockphoto.com/Naeblys

Фото: istockphoto.com/Naeblys

Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил, что из-за большого число мигрантов из Ближнего Востока, Азии и Африки в Европе постепенно начинается процесс замещения населения беженцами совсем иной культуры, и спасением для европейских государств в этом смысле могут стать уехавшие из родной страны украинцы.

«Есть пригороды Парижа, где живут только выходцы из Африки; пригороды Берлина, где живут только турки. Интеграции не будет, а будет замещение. На этой волне Европа пытается достать свой спасательный круг в виде украинских беженцев. Последние законопроекты Верховной радой говорят о свободном выезде населения с Украины в Европу. Украинский народ намного ближе европейцам по ментальности, нежели арабы», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бредихин.

Он добавил, что европейские власти в нынешней ситуации предпочтут скорее увеличить квоту для приёма украинских беженцев, чем оставлять её для беженцев с Ближнего Востока.

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#европа
#беженцы
#украина
#политика
#общество
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Политолог Макаркин не ожидает ничего особенного от встречи Токаева и Макрона
01 ноября 2023, 18:24

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Политолог Алексей Макаркин заявил, что встреча лидеров Франции Эммануэля Макрона и Казахстана Касым-Жомарт Токаева не принесёт ничего нового и особенного.
Он также не увидел ничего значимого в том, что Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим.

«Я не думаю, что на встрече будет что-то особенное, слово «историческое» является обычным для такого рода риторики. Я бы здесь не преувеличивал, но надо показать свое уважение президенту Франции», — отметил в беседе с NEWS.ru Макаркин.

По мнению эксперта, Казахстан ведёт многовекторную внешнюю политику, стараясь сотрудничать как с Россией, так и с Западом, поэтому переориентации республики в ущерб РФ не произойдёт. При этом, Макаркин подчеркнул, что наша страна с вниманием относится к контактам Казахстана с западными странами.

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#казахстан
#макрон
#франция
#политика
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Израильская армия подошла к воротам города Газа
Haaretz: командир дивизии ЦАХАЛ заявил о нахождении сил Израиля у входа в Газу
01 ноября 2023, 18:22

Фото: iStock/e-crow

Командующий дивизией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Ицик Коэн заявил, что её силы находятся у входа в город Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.
Командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ отметил, что израильская армия зашла вглубь сектора Газа и уже находится у входа в главный город.

Ранее посол России в Ливане Александр Рудаков оценил вероятность обострения конфликта между Израилем и Ливаном. По его словам ситуация разворачивается 50 на 50. Если столкновение с Палестиной будет стабилизироваться, то и во всём регионе будет наблюдаться более-менее спокойная ситуация. А если палестино-израильский конфликт начнёт разгораться ещё больше, то в него может войти Ливан. 

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#израиль
#армия
#сектор газа
#конфликт
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Кремль анонсировал встречу Путина с главой Экваториальной Гвинеи
Путин встретится с главой Экваториальной Гвинеи 2 ноября
01 ноября 2023, 17:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 2 ноября встретится с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидер Экваториальной Гвинеи 2 ноября посетит с рабочей поездкой Москву. В рамках этого визита он встретится с Владимиром Путиным.

Главы государств планируют обсудить нынешнее состояние, а также перспективы сотрудничества между странами. Будут затронуты вопросы развития контактов России со странами центральноафриканского региона с учётом того, что Экваториальная Гвинея является представителем Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА). 

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#владимир путин
#встреча
#африка
#сотрудничество
#президент
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Захарова: Вызовы в западной журналистике приобретают вид выдавливания неугодных
01 ноября 2023, 17:29

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Новые вызовы в журналистской деятельности приобретают вид выдавливания неугодных, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе форума «Развитие медиа в меняющемся мире».
«Новые вызовы в журналистике приобретают вид выдавливания из журналистики тех, кто не угоден (Западу), так как хаос посеять полностью не получилось, и контуры журналистики как профессии остались, то теперь началось прямое выдавливание», - прокомментировала ситуацию Захарова. 

Спикер МИДа напомнила, как журналисту «Российской газеты» в Болгарии Александру Гацаку аннулировали ​аккредитацию. По ее словам, подобные действиями, ​Запад дискредитируют всю журналистскую деятельность своих стран.

Она также отметила, что уже на протяжении многих лет предупреждает ​другие страны о том, что подобные действия касаются не только России. Сперва ей не верили, однако, в настоящее время крайне сильно страдает и китайская международная журналистика.

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#мария захарова
#мид рф
#журналисты
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В Иордании заявили об отзыве посла из Израиля
Petra: Иордания отзывает своего посла в Израиле
01 ноября 2023, 17:20

Фото: iStock/Derek Brumby

Министерство иностранных дел Иордании заявило, что немедленно отзывает своего посла из израильского Тель-Авива. Об этом сообщает агентство Petra.
Ранее политолог Андрей Макаркин заявил, что Израиль не сможет полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС. Единственное, что можно сделать – это исключить его власть на территории сектора Газа. В настоящее время, по сообщениям израильского правительства, план по уничтожению ХАМАС выполнен лишь на 10%. 

Кроме того, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Израиль в ближайшее время может потерять свою независимость и тем самым станет игрушкой в руках США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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В Ливане назвали условие для вступления в конфликт в секторе Газа
#израиль
#посол
#конфликт
#палестина
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В Ливане назвали условие для вступления в конфликт в секторе Газа
NYT: «Хезболлах» вступит в конфликт в случае отчаянного положения ХАМАС
01 ноября 2023, 16:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что вступит в палестино-израильский конфликт в том случае, если ХАМАС будет находиться в отчаянном положении. Об этом сообщает газета The New York Times.
Движение подчеркнуло, что рассматривает только два условия для вступления в боевые действия на территории сектора Газа. Первое – это полное уничтожение израильской армией палестинского движения ХАМАС, а второе – отчаянное положение группировки. 

Отмечается, что в настоящее время Ливан действует исключительно в рамках самообороны, поскольку палестинское движение ХАМАС не нуждается в помощи. 

Ранее сообщалось, что Турция и Ливан могут объявить войну Израилю.

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#движение
#израиль
#палестина
#хамас
#конфликт
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В Финляндии конфисковали несколько российских товарных знаков
STT: в Финляндии конфисковали ряд товарных знаков России
01 ноября 2023, 16:41

Фото: iStock/Ruma Aktar

Финское управление по взысканию долгов конфисковало ряд российских торговых знаков юридических лиц, которые попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщает агентство STT.
Отмечается, что среди конфискованных знаков числится «Сбербанк», «Калашников», АНО «ТВ-Новости», которая является управляющей компанией телеканала RT.

Телеканал RT в беседе с РИА Новости заявил, что не получал уведомление от властей Финляндии о конфискации товарного знака. Но, в случае подтверждения информации о прекращении знака, компания будет предпринимать попытки, чтобы оспорить это решение. 

Также отмечается, что права и товарные знаки были изъяты из базы патентного бюро Финляндии. Такая мера была принята в связи с тем, что вышеуказанные российские компании находятся под санкционными ограничениями Евросоюза.

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#финляндия
#россия
#компании
#права
#знаки
#санкции
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Посол России Рудаков оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана
Посол Рудаков: вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана – 50 на 50
01 ноября 2023, 16:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вероятность возникновения полноценного столкновения Израиля и Ливана на фоне эскалации палестино-израильского конфликта оценивается как 50 на 50. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский посол в Ливане Александр Рудаков.
Он отметил, что конфликт между Израилем и Ливаном может не перейти в полноценное столкновение и остаться на уровне допустимой самообороны. К тому же, если ситуация между Палестиной и Израилем будет улучшаться, вероятность начала вооружённого конфликта с Ливаном сойдёт на нет. 

Однако существует и противоположная ситуация. Настрой Израиля показывает, что страна намерена и дальше продолжать ведение боевых действий. Такая стратегия государства может вызвать так называемый «эффект домино», что поспособствует привлечению в конфликт и соседнего Ливана. 

Таким образом, посол оценивает вероятность эскалации как 50 на 50, но уточняет, что правительство Ливана готовится к худшему исходу. 

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#израиль
#конфликт
#столкновение
#посол
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Арестович опубликовал часть будущей предвыборной программы
Арестович* опубликовал программу, очень похожую на предвыборную
01 ноября 2023, 16:22

Фото: istockphoto/JARAMA

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал свою программу, которая весьма напоминает предвыборную. О своих планах баллотироваться и в Раду, и в президенты он заявлял еще в середине октября.
Программа, которую Арестович* назвал «Для начала», состоит из 14 пунктов, передает телеграм-канал Baza. Наибольший интерес представляет пункт № 8, касающихся взаимоотношений с НАТО. Как считает Арестович*, Украина вправе добиваться вступления в Североатлантический альянс с условием не отвоёвывать утраченные территории, а добиваться их возвращения исключительно политическими методами.

Что касается военных действий, то, по мнению бывшего советника президента, Украине следует перейти к стратегической обороне. Арестович* затронул также и вопросы экономики. Он предлагает ввести чрезвычайное положение, реформировать Налоговый и Таможенный кодексы, направить бизнес в оборонное производство.

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* внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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