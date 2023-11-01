Политолог Бредихин назвал украинских беженцев спасением для Европы

Фото: istockphoto.com/Naeblys
Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил, что из-за большого число мигрантов из Ближнего Востока, Азии и Африки в Европе постепенно начинается процесс замещения населения беженцами совсем иной культуры, и спасением для европейских государств в этом смысле могут стать уехавшие из родной страны украинцы.
«Есть пригороды Парижа, где живут только выходцы из Африки; пригороды Берлина, где живут только турки. Интеграции не будет, а будет замещение. На этой волне Европа пытается достать свой спасательный круг в виде украинских беженцев. Последние законопроекты Верховной радой говорят о свободном выезде населения с Украины в Европу. Украинский народ намного ближе европейцам по ментальности, нежели арабы», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бредихин.
Он добавил, что европейские власти в нынешней ситуации предпочтут скорее увеличить квоту для приёма украинских беженцев, чем оставлять её для беженцев с Ближнего Востока.
Читайте также:
WAFA: В результате удара по лагерю беженцев в Газе погибли десятки человек
ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа
Более 900 граждан РФ находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа
Мелисса Тимофеева