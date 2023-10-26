Политолог Бредихин: Украинский вопрос надоел Европе

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Руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил, что вопросы о контроле выделенных средств Украине всё чаще начинает подниматься среди европейских политиков в связи с тем, что украинский вопрос уже изрядно измотал Европу.
«На уровне Еврокомиссии Венгрия блокирует транши Украине, а это значит, что финансовое бремя полностью ложится на бюджеты стран — членов ЕС без компенсации. Соответственно, если Хорватия получает увеличенную финансовую нагрузку, ей нужно понимать, куда до этого шли средства, и как-то обосновывать это перед своими гражданами», — пояснил в беседе с RT Бредихин.
Ранее депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, известно ли еврокомиссарам на что именно были потрачены выделенные Украине денежные средства.
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