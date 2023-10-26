Политолог Бредихин: Украинский вопрос надоел Европе

Руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил, что вопросы о контроле выделенных средств Украине всё чаще начинает подниматься среди европейских политиков в связи с тем, что украинский вопрос уже изрядно измотал Европу.