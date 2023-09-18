Политолог Бредихин: Украина увеличивает число своих врагов

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Украина своими действиями против Польши, Венгрии и Словакии увеличивает количество своих противников и рискует остаться без поддержки союзников. Об этом в беседе с RT заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.
Бредихин рассказал RT, что такие действия украинских властей могут привести к тому, что у страны останется лишь один союзник – США. Однако это не гарантирует ей вступление в Евросоюз, а также дальнейшую интеграцию в европейское пространство.
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Анастасия Чинкова