Политолог Бридже спрогнозировал дальнейшую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке

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Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Дмитрий Бридже высказал мнение о том, что ситуация на Ближнем Востоке, скорее всего, будет только усугубляться.
«Будет эскалация, потому что лидеры ХАМАС говорят, что люди должны выходить на улицы, протестовать против агрессии Израиля, должна быть реакция со стороны палестинцев. Многие даже призывают к убийству евреев не только на территории Израиля, но и в других странах», — заявил в беседе с Pravda.Ru Бридже.
Он назвал развитие ситуации, когда в конфликт могут быть втянуты третьи страны, что отчасти уже происходит, взрывоопасной.
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