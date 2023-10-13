Политолог Брутер: «В атаке ХАМАС нет никакого политического смысла»

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение о том, что у ХАМАС не было политического умысла сорвать подписание мирного договора между Саудовской Аравией и Израилем.
Он добавил, что для того, чтобы Палестина добилась права на самоопределение, необходимо объединение арабских стран и высказывание ими жёсткой позиции по этому вопросу, а также давление на США, для которых отдавать палестинцам что-либо неприемлемо.
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Мелисса Тимофеева