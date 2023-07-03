Политолог Брутер: Вашингтон стремится усилить влияние в Восточной Европе

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что намерения США выделить средства на поддержку восточноевропейских организаций гражданского общества указывают на стремление Вашингтона контролировать и усиливать своё влияние в регионе.
«Людям, связанным с политикой и социальными проектами, непросто найти источник финансирования, а Госдеп предлагает именно это. В обмен на лояльность и те действия, которые нужны США. Сейчас ситуация напряжённая, поэтому американцы готовы выделить больше денег, а также привлекать в свои структуры большее количество людей, особенно молодых, которые ищут подобных контактов и контрактов», — сказал в беседе с RT Брутер.
Госдепартамент США намерен профинансировать поддержку восточноевропейских организаций гражданского общества, в частности, речь касается Украины и Белоруссии. На эти цели Штаты готовы направить $1 млн.
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Мелисса Тимофеева