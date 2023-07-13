Политолог Дробницкий допустил перерастание принятых на саммите НАТО решения в серьёзное противостояние

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Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что все принятые на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО решения, которые были ожидаемы, в последствии могут спровоцировать накал международной обстановки, которая может привести к более серьёзным конфликтам и столкновениям.
«Было понятно, что ставку в альянсе будут делать на восточные страны НАТО, их снабжение будут усиливать. Вот такие тревожащие сдерживания со стороны Вашингтона для России. Может ли такая холодная война перерасти во что-то более серьёзное? Теоретически – да», – прокомментировал в беседе с «Абзацем» Дробницкий.
О возможных серьёзных последствиях решений НАТО в Вильнюсе также заявил и политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.
«Прямо на глазах у всего мира разворачивается подготовка к третьей мировой, и происходит всё это под прикрытием противостояния Украины с Россией, а также принятия Швеции в НАТО», — сказал в беседе с «Царьградом» Дробницкий.
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