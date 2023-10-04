Политолог Дробницкий: «Отказ от пакета Байдена — удар по поддержке Украины»

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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что в США уже начался процесс распада позиции по безусловной поддержке Украины.
«Хоть и на полтора месяца, но отказ от финансирования большого байденовского пакета в $24 млрд — уже удар по политике поддержки Украины «столько, сколько потребуется». Появился целый ряд республиканцев в сенате и палате представителей с жёсткой позицией. Помощь Украине так или иначе выделят, потребуют аудитов, создадут особую группу, но это начало эрозии. Позиция безусловной поддержки Киева даже на уровне конгресса уже распадается», — прокомментировал в беседе с RT Дробницкий.
Ранее сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин заявил, что отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является печальным событием для Конгресса США и в целом для страны.
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