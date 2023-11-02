Политолог Дробницкий: Программы США подтверждают бесполезность санкций против РФ

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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что программа поддержки иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций США подтверждают, что антироссийские меры не работают.
«На санкции потратили как минимум миллиарды долларов. Ограничивали американские и транснациональные компании, напрягали зарубежных партнёров, ограничивали их. На меня сумма финансирования программы производит впечатление предварительного исследования, из которого сделают вывод о том, что санкции не работают», — прокомментировал в беседе с RT Дробницкий.
Ранее сообщалось, что Госдеп США намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций и выделить на эти цели $18 млн. Новая программа будет включать в себя обмен информацией, контроль за соблюдением рестрикций и проведение расследований.
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