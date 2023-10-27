Политолог Дробницкий: США не найдут отклик в Афганистане

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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил о том, США с помощью своих американских представителей и демократических программ на вряд ли смогут найти отклик в Афганистане из-за их ухода из региона.
Он отметил, что сейчас американцам просто не с кем работать в стране.
Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) ищет подрядчика, который будет советником по вопросам демократии, гендерного равенства и прав человека в Афганистане. При этом, соискателю требуется опыт работы в «закрывающихся политических пространствах» и авторитарной среде. Зарплата советника может составить до $130 тыс. в год, а контракт с ним будет длиться год с возможностью его продления до конца 2028 года. Свои обязанности советник будет выполнять в Астане.
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«США не просто вышли оттуда, они фактически бросили всех «своих», кто с ними там работал на протяжении 20 лет», — прокомментировал в беседе с RT Дробницкий.
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Мелисса Тимофеева