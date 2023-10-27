Политолог Дудаков допустил обострение ситуации после атак на объекты США в Сирии

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Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что ситуация после ударов США по двум принадлежащим, по американской версии, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям может обостриться.
«Это не означает, что американцы планируют масштабные военные операции, не означает, что планируют побить сектор Газа и не означает, что они вмешаются в конфликт в Израиле. Это попытка администрации Байдена сохранить лицо, учитывая, что их довольно активно критикуют в США за то, что они терпят, пока по американским базам наносятся удары», — пояснил в беседе с RT Дудаков.
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