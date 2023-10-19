Политолог Дудаков: В приоритете у США Израиль, а не Украина

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Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что для США Израиль имеет гораздо большее значение, чем Украина. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, в случае, если Вашингтон столкнется с выбором между Украиной и Израилем, он однозначно поддержит Ближний Восток. Хотя в настоящее время, подчеркнул Дудаков, у США хватило бы ресурсов для помощи обеим государствам.
Он уточнил, что Соединённые Штаты могут посылать оружие для «Железного купола» Израиля, так как ВСУ оно не нужно. Однако некоторые пересечения в этих поставках всё-таки имеются, добавил Дудаков.
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«В принципе, финансовую помощь США могут выделять в любом объеме, запрашиваемые суммы не так велики для американского бюджета. Но важно, что ограничены военные ресурсы. К примеру, снаряды калибром 155 миллиметров сейчас в дефиците, потому что большие объемы тратит Украина. Но это не значит, что у Штатов нет оружия», — цитирует издание слова собеседника.
«То, как долго США удастся тянуть два конфликта, будет зависеть от их интенсивности. На большое контрнаступление Украины и большую операцию в секторе Газа запасов может не хватить. Но на вялую операцию против ХАМАС и оборонительную операцию Украины ресурсов будет достаточно», — заключил политолог.
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Диана Аванесян