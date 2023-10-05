Политолог Дудчак назвал условие для прекращения финансирования Украины

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Финансирование Киева со стороны Америки находится под угрозой в связи с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Такое мнение высказывают в Штатах. Однако политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак уверен, что это преувеличенные слухи.
Американские политики всё чаще высказываются о прекращении поддержки Украины в рамках борьбы за власть. На деле, уверен Александр Дудчак, как республиканцы, так и демократы продолжат направлять деньги и военную помощь Киеву. В беседе с «Радио 1» эксперт назвал одно условие, после которого эту поддержка может прекратиться.
Эксперт подчеркнул, что в обозримом будущем США не бросят Киев на произвол судьбы и не позволят России взять под контроль территории, которые «и так должны принадлежать ей».
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«Поддержка Украины прекратится, когда закончится Украина. Если Вооружённые силы России выйдут на западные границы, тогда поддерживать будет нечего, тогда и поддержка прекратиться. А до того, даже если будет какое-то продвижение на линии фронта, если какая-то территория будет формально называться Украиной, то такой источник создания проблем для России и Европы просто так не отпустят», — сказал Дудчак.
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Екатерина Шмакова