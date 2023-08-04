Политолог Дудчак: Польше нравится, что население Украины утилизируется

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт сельхозтоваров и ответив на вызов посла в Киеве.
Однако политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак уверен, что в ближайшее время в конфликт государств вмешаются США. В интервью «Радио 1» он рассказал, что Вашингтону важно сгладить отношения Польши и Украины.
По словам эксперта, Польша по-прежнему настроена занять территории Украины, они лишь дут подходящего момента.
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«Полякам не хочется пропускать украинское зерно через свою территорию, потому что оно даже транзитом имеет шанс остаться там, где наносят удар по фермерам. Но скандал постепенно погасят, чтобы он не превратился во что-то серьёзное, чтобы Украины продолжила выполнять задачи, которые продиктовали в Вашингтоне», — заявил Дудчак.
«Польшу устраивает конфликт на Украине, и их вполне устраивает то, что население Украины утилизируется, что ВСУ теряет людей. Они ждут, когда можно будет без проблем зайти на территорию Украины под видом того, что ВСУ уже неспособны самостоятельно справляться на линии фронта или под видом миротворца, и остаться там навсегда», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова