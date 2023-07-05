Политолог Дудчак прокомментировал намерения США помочь в «расследовании военных преступлений» на Украине

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Политолог Александр Дудчак заявил, что программа США, направленная на финансирование расширения возможностей украинских правоохранителей в «расследовании военных преступлений», истинной целью имеет создание фальсификаций для последующих обвинений России.
«Скорее всего, деньги пойдут на организацию провокаций, на фальсификации, на создание постановочных действий. Будут описывать преступления, которые сами сочинят для последующей раскрутки в зарубежных СМИ. Речь идёт о подготовке базы для дальнейших обвинений России», — высказал своё мнение в беседе с RT Дудчак.Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков намерено выделить до $5 млн на помощь украинским правоохранительным органам в «расследовании военных преступлений».
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