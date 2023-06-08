Политолог Дудчак прокомментировал стремление США «поддержать» украинскую культуру

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Политолог Дудчак: «Куют нового человека»
Политолог Александр Дудчак завил, что целью финансирования США украинской культуры и сферы творчества является стремление Вашингтона с помощью подобных проектов навязать западные ценности и свою идеологию на территории Украины.
Ранее посольство США в Киеве заявило о намерениях профинансировать программу, направленную на развитие предпринимательства в сфере искусства и творческой индустрии Украины для укрепления «коллективной жизнестойкости и защиты украинской самобытности». Основной аудиторией программы выступят молодёжь, предприниматели в сфере искусства и творчества, культурные лидеры, а также правительство Украины.
«США уже сформировали новую идентичность для политической нации украинцев. Теперь взялись за культуру, от культуры там мало что осталось, вот они решили направить её в нужное русло. Наверное, это будет связано с развитием псевдонациональных направлений, и ЛГБТ туда намешают, и все эти западные веяния и ценности. Куют нового человека», — высказал своё мнение в беседе с RT Дудчак.
Мелисса Тимофеева