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Политолог Александр Дудчак заявил, что западные страны, оказывая всяческую помощь Киеву, провоцируют продолжение конфликта, который истощает и уничтожают Украину.
«Они так нафаршировали Украину оружием по самые уши. Без этой «помощи» уже бы давно мир наступил. Но, к сожалению, западные страны продолжают уничтожать Украину. Они делают всё возможное, чтобы Украина прекратила своё существование», — сказал в беседе с RT Дудчак.
Он добавил, что в то же время Запад недоволен критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского, а также его регулярными требованиями вооружений. Он высказал мнение о том, что руководителей западных государств раздражает вызывающее поведение президента Украины.
«Зеленский, возможно, в состоянии лёгкого прозрения осмелился залаять на своих хозяев. После этого я ещё сильнее укрепился во мнении, что его дальнейшая судьба очень незавидна», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шафир.
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